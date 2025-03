Saiba os fatos que ecoam pelo Brasil nesta quinta-feira

Governo federal prevê perda de quase R$ 1,3 tri com renegociação de dívida dos estados, Beija-Flor vence o Carnaval em despedida de Neguinho e outras notícias do dia para começar esta quinta-feira (06).

CONGRESSO NACIONAL

Governo calcula perda de quase R$ 1,3 tri com renegociação de dívida dos estados. Estimativas do Tesouro Nacional obtidas pela Folha apontam redução potencial de receitas financeiras até 2048.

CARROS

Trump decide isentar por um mês montadoras de tarifas sobre importações do México e Canadá. EUA também estão dispostos a discutir exceções para outros produtos, segundo a Casa Branca.

FRANÇA

Europa deve se preparar contra a Rússia sem ajuda dos EUA, diz Macron. Em comunicado oficial à nação, presidente da França anuncia novos investimentos militares para conter ‘ameaça russa’.

ELEIÇÕES 2026

Caiado diz que formará chapa com Gusttavo Lima para a Presidência em 2026. Governador afirma que lançamento de pré-candidatura será em abril, mas sertanejo não tem partido.

STF

Moraes arquiva inquérito sobre participação de Ibaneis no 8 de janeiro. Governador do DF chegou a ser afastado do cargo pelo ministro devido a suspeita de omissão nos ataques.

STF 2

Zanin encara em caso de Bolsonaro no STF métodos que criticou na Lava Jato. Como advogado de Lula, atual presidente da 1ª Turma se queixou de atropelos e ‘tramitação recorde’ em processos.

GUERRA DA UCRÂNIA

Trump corta o fornecimento de inteligência militar à Ucrânia.

GOVERNO TARCÍSIO

Acordo de Tarcísio sobre emendas afeta investimentos e esvazia bandeira para 2026. Pacto com parlamentares de SP retirou verba de universidades federais e suspendeu obras; gestão diz que iniciativa partiu da bancada.

CARNAVAL RIO

Beija-Flor é a campeã do Carnaval 2025 do RJ e leva seu 15º título.

TIROTEIO

Tiroteio deixa sete pessoas feridas durante show de João Gomes em Olinda.

CARNAVAL 2025

Mulher é detida após morder pessoas em camarote no sambódromo do Rio.

GENEROSIDADE

Mulheres são mais generosas que homens, conclui estudo. Professora aponta que, em sociedades ocidentais, elas são normalmente atreladas ao afeto e cuidado.

*Folhapress