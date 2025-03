Manchetes dos principais jornais nacionais nesta quinta-feira

A União (PB)

ECOLOGIA INTEGRAL

Campanha da Fraternidade pede mais atenção ao meio ambiente

Folha de S.Paulo

Renegociação das dívidas dos estados pode custar R$ 1,3 trilhão ao governo

O Estado de S. Paulo

Governo aposta que o etanol será o foco das tarifas dos EUA

Valor Econômico (SP)

Tributação de dividendos pode se espelhar em OCDE

O Globo (RJ)

Suprema Corte dos EUA obriga Trump a manter ajuda externa

O Dia (RJ)

Carnaval 2025: Laíla faz Nilópolis vencer

Correio Braziliense

Moraes arquiva inquérito contra Ibaneis pelo 8/1

Estado de Minas

E a festa será ainda maior

Zero Hora (RS)

Estiagem já afeta 200 municípios do RS; produtores estimam “grandes perdas” no campo

Jornal do Commercio (PE)

Trump impacta Europa com incerteza global e apoio russo

A Tarde (BA)

Carnaval na capital leva 11 milhões de foliões às ruas

Diário do Nordeste (CE)

Imóveis econômicos lideram vendas na Capital