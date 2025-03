INSS faz economia bilionária com ´pente-fino´ em benefícios

Conforme o jornal Valor Econômico (SP), o ´pente-fino´ feito pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2024 nos pagamentos do auxílio-doença resultou no corte de 52% dos benefícios analisados.

Entre julho e dezembro últimos, foram realizadas 684 mil e 200 revisões, das quais 356 mil e 400 levaram à suspensão dos pagamentos.

Economia de R$ 2,4 bilhões.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

