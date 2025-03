Saiba o que repercute pelo Brasil nesta quarta-feira de cinzas

Brasil prevê ganhos com guerra comercial China-EUA, Trump reforça ameaças externas em discurso no Congresso, e outras notícias para começar esta quarta-feira (5).

ESTADOS UNIDOS

Brasil prevê ganhos com guerra comercial China-EUA, mas risco para inflação preocupa. Escalada de tarifas gera alerta por impacto nos preços, uma das principais preocupações do governo Lula.

GOVERNO TRUMP

Trump usa palco no Congresso como comício, ressalta políticas da campanha e reforça ameaças. Presidente dos EUA afirma que vai anexar Groenlândia ‘de um jeito ou de outro’ e retomar canal do Panamá.

TARCÍSIO

Tarcísio silencia sobre Oscar para ‘Ainda Estou Aqui’ e expõe essência bolsonarista. Governador de São Paulo ignorou vitória de filme criticado por Bolsonaro, seu padrinho político.

GOVERNO LULA

Lula avalia Boulos para ministério no Planalto. Deputado do PSOL é cotado para a Secretaria-Geral, responsável pela interlocução com movimentos sociais.

ORIENTE MÉDIO

Egito propõe plano para reconstruir Gaza com custo de US$ 53 bilhões em 5 anos. Países árabes se reúnem no Cairo e aprovam projeto que discute futuro do território palestino e se contrapõe a Trump.

CHINA

China estabelece meta de 5% para crescimento do PIB em 2025. Premiê Li Qiang diz que projeção mostra ‘nossa determinação de enfrentar dificuldades’ como o ‘protecionismo em ascensão’.

CARNAVAL

Vou convencer a Paolla Oliveira a ficar na Grande Rio, diz presidente de honra da escola.

CARNAVAL

Daniela Mercury faz camisas com frases de briga e volta a criticar Tony Salles: ‘Atrasou de novo’.

CARNAVAL

Globo corta discurso de Erika Hilton em desfile da Paraíso do Tuiuti.

CARNAVAL

Rosas de Ouro volta a ser campeã do Carnaval de SP após 15 anos.

VIOLÊNCIA

Ação da Polícia Militar deixa 12 mortos em bairro de Salvador.

*Folhapress