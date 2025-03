Papa Francisco, com situação estável, retoma o trabalho no hospital

O Vaticano publicou um novo boletim com atualizações sobre o estado de saúde do papa Francisco: não houve novas crises; continua com oxigenoterapia de alto fluxo durante o dia e ventilação mecânica à noite.

Ele retomou algumas atividades de trabalho e passou o dia na poltrona. Intensificou a fisioterapia respiratória e a fisioterapia motora ativa.

Eis o boletim integral publicado pela Sala de Imprensa da Santa Sé sobre as condições de saúde do Papa Francisco:

“O Santo Padre permaneceu estável hoje, sem nenhum episódio de insuficiência respiratória. Conforme planejado, ele recebeu oxigenoterapia de alto fluxo durante o dia e a ventilação mecânica não invasiva será retomada durante a noite. O Santo Padre intensificou a fisioterapia respiratória e motora ativa.

Ele passou o dia na poltrona. Diante da complexidade do quadro clínico, o prognóstico permanece reservado.

Esta manhã, no apartamento particular no 10º andar, o Santo Padre participou do rito de bênção das Cinzas, que lhe foram impostas pelo celebrante e, em seguida, recebeu a Eucaristia.

Depois disso, ele se dedicou a algumas atividades de trabalho. Pela manhã, ligou para o padre Gabriel Romanelli, pároco da Sagrada Família em Gaza. À tarde, alternou descanso e trabalho.”

*com informações ascom