Manchetes dos principais jornais nacionais nesta quarta-feira

Folha de S.Paulo

China, Canadá e México reagem a Trump e ampliam guerra tarifária

O Estado de S. Paulo

Taxados por Trump reagem e guerra comercial se acirra; Brasil tem vantagens e riscos

Valor Econômico (SP)

China, Canadá e México retaliam tarifas dos EUA, e guerra comercial escala

O Globo (RJ)

China, Canadá e México retaliam EUA e ampliam guerra comercial

O Dia (RJ)

Mocidade leva robôs para a Sapucaí

Correio Braziliense

Trump vai ampliar o tarifaço no comércio mundial

Estado de Minas

CARNAVAL

Mineiros e turistas aprovam festa em BH

Zero Hora (RS)

Em reação aos EUA, Europa anuncia plano de defesa

Jornal do Commercio (PE)

Foliões prolongam despedida do Carnaval no Recife e em Olinda

A Tarde (BA)

Memórias afetivas da folia estimulam encontros e turismo

Diário do Nordeste (CE)

CGU acha matrículas irregulares em duas cidades