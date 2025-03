Beto Simonetti, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), esteve esta semana em João Pessoa para prestigiar a posse de Harrison Targino para mais um mandato à frente da OAB/PB.

O dirigente nacional da OAB concedeu entrevista a este colunista.

A seguir, trechos de suas declarações, que podem ser vistas na íntegra no canal do ParaibaOnline no YouTube.

“Quando se fala nas questões do Judiciário, a Ordem vai manter a sua posição. A Ordem vai continuar na sua pauta voltada à advocacia, sem comentar casos e protagonizando causas.

“O grande interesse da Ordem em todo e qualquer processo que tramita perante o Judiciário brasileiro só nos preocupa a partir do momento em que há notícias de violações de prerrogativas. No mais, o mérito fica por conta da justiça. E nós ficamos vigilantes para o cumprimento do devido processo legal.

(será lançado em breve pela OAB) “Nós estamos em fase de estudos e implementação assim que terminarmos. Há uma linha da advocacia brasileira que, de certa forma, expõe algo que não é saudável, é nocivo para a advocacia.

“Na verdade, a advocacia precisa viver dentro da linha de seriedade e dignidade que prevê o nosso estatuto.

“Alguns colegas fazem uma certa transgressão e um excesso na exposição de sucesso, expondo partes, expondo processos, e isso não é saudável para a própria advocacia. Então nós vamos ver uma forma de não tolher o jovem advogado que precisa chegar à sociedade através do plano de marketing, mas disciplinar esse tema para que não haja mais esses excessos nas redes sociais.

*Informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

