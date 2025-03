Leitura rápida: fatos que repercutem pelo Brasil nesta 2ª feira

“Ainda Estou Aqui” ganha primeiro Oscar de um filme brasileiro, Europa tenta mostrar frente de apoio à Ucrânia e outras notícias para começar esta segunda-feira (3).

FILMES

‘Ainda Estou Aqui’ vence o Oscar de melhor filme internacional, o 1º do Brasil. Longa faz espécie de reparação histórica ao conquistar prêmio depois de ‘Central do Brasil’, também de Walter Salles, perder.

OSCAR

Fernanda Torres perde para Mikey Madison e ‘Anora’ é melhor filme. ‘Ainda Estou Aqui’, de Walter Salles, faz história e vence a estatueta de longa internacional, primeira do Brasil.

UNIÃO EUROPEIA

Europa busca mostrar frente unida de apoio à Ucrânia após bate-boca entre Zelenski e Trump. Segundo Keir Starmer, premiê britânico, líderes europeus vão elaborar plano de paz a ser apresentado aos EUA.

POLÍTICA

Ida de Gleisi para governo Lula antecipa discussão sobre sucessão no PT. Partido avalia mandato tampão de presidente até eleição interna, marcada para 6 de julho.

ECONOMIA

Liberação do FGTS eleva preocupação com medidas de estímulo ao crescimento e impacto na inflação. Indicação de Gleisi Hoffmann reforçou temores de que Lula não vai deixar a política de alta dos juros do BC agir para resfriar a atividade e conter a inflação.

CRIPTOMOEDA

Trump nomeia cinco criptomoedas para reserva estratégica dos EUA. Cotações de bitcoin, ether, XRP, solana e cardano têm forte alta.

CONGRESSO NACIONAL

Pressão do Congresso para ressuscitar emendas expõe alívio e críticas no governo Lula. Congressistas reivindicavam quase R$ 4 bilhões não executados em meio à cobrança de Dino por mais transparência.

ALALAÔ

‘Axé é caldeirão que fervilha, ainda está muito quente’, diz Luiz Caldas. Cantor e compositor baiano afasta crise, defende arte pela arte e celebra os 40 anos do axé music.

CARNAVAL

Vai-Vai e Mocidade levantam arquibancada do Anhembi no segundo dia de desfiles em São Paulo. Choro do homenageado Benito di Paula, primeiro enredo afro da Gaviões e manto tupinambá foram alguns dos outros destaques do Grupo Especial das Escolas de Samba paulistanas.

*folhapress