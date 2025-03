Estado de saúde do papa Francisco volta a apresentar complicações

Foi publicado na tarde desta segunda-feira um novo boletim com atualizações sobre o estado de saúde do papa Francisco: houve dois episódios de insuficiência respiratória causados pelo acúmulo de muco, que foi aspirado em ambas as ocasiões.

A ventilação mecânica não invasiva foi retomada. Francisco permaneceu sempre vigilante.

Eis o boletim, na íntegra:

“No dia de hoje, o Santo Padre apresentou dois episódios de insuficiência respiratória aguda, causados por um significativo acúmulo de muco endobrônquico e consequente broncospasmo.

Portanto, foram realizadas duas broncoscopias com a necessidade de aspiração de secreções abundantes.

No período da tarde, foi retomada a ventilação mecânica não invasiva.

O Santo Padre permaneceu sempre vigilante, orientado e colaborativo. O prognóstico permanece reservado.”

*com informações ascom