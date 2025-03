Giro de destaques pelo Brasil neste domingo de carnaval

Sem Bolsonaro, direita e centrão querem unidade, Brasil só perde para El Salvador em despesas com tribunais de Justiça e outras notícias do dia na Folha deste domingo (2).

Eleições 2026

Desafio na direita para 2026 é manter unidade sem Bolsonaro na urna, dizem líderes. Representantes de partidos avaliam que profusão de nomes ameaça projeto de retomar o poder.

Folhajus

Gasto com tribunais de Justiça no Brasil é quatro vezes a média internacional. Fatura é maior do que despesa com polícias, e 80% vão para remuneração de magistrados e servidores.

Ilustrada

Como ‘Beijo da Mulher Aranha’ levou Brasil ao Oscar (ou quase isso). Antes de ‘Ainda Estou Aqui’, longa de Héctor Babenco, falado em inglês, também concorreu a melhor filme e ganhou como melhor ator, para William Hurt.

DeltaFolha

Documentos mostram como ditadura monitorou Eunice Paiva, de ‘Ainda Estou Aqui’. Militares acompanharam viúva de Rubens Paiva por décadas; ela atuou por anistia e reparação a familiares de vítimas do regime.

Esporte

Estêvão faz dois e leva Palmeiras à 12ª semifinal consecutiva do Paulista. Por 3 a 0, time alviverde derrotou o São Bernardo, que chegou à fase de mata-mata com a 2ª melhor campanha da fase de grupos.

Alalaô

Em tom político, blocos têm gritos de ‘sem anistia’ e homenagem a Eunice Paiva. Crítica à possibilidade de perdão a bolsonaristas envolvidos no 8 de janeiro esteve presente em cortejos de SP e Rio neste sábado.

Governo Lula

Zelenski foi humilhado por Trump em cena grotesca e desrespeitosa, diz Lula. Em viagem ao Uruguai, presidente comenta bate-boca entre líderes da Ucrânia e dos Estados Unidos na Casa Branca.

Pesadelo americano

Trump enfrenta enxurrada de ações por negar até pedidos de asilo a imigrantes. Presidente afirma que há invasão na fronteira, mas organizações de direitos civis contestam o argumento na Justiça.

inteligência artificial

IAs podem contaminar debate público com preconceitos e autoritarismos, aponta estudo. Pesquisa inédita explora vieses dos resultados apresentados por robôs quando expostos a afirmações de caráter discriminatório.

X

Nasce o quarto filho de Elon Musk com Shivon Zilis, e empresário vira pai pela 14ª vez. Com poucas semanas de diferença, foram anunciados dois novos filhos de mães diferentes.

Alalaô

Carnaval 2025: Alckmin ativa o modo ‘bem-humorado’ e dá dicas para foliões. Com adereços carnavalescos virtuais, vice-presidente usa suas redes sociais para dar orientações e saudar ‘a alegria de ser brasileiro’.

Carnaval

Bolsonaro e Val Marchiori se encontram em Angra (RJ); veja como está o Carnaval dos políticos. Presidente Lula, que ainda não teve folga, participou de posse do presidente do Uruguai.

Filmes

Academia está entusiasmada com engajamento global nas redes sociais, diz porta-voz do Oscar. Ao F5, ela comentou frenesi dos brasileiros em torno das indicações de ‘Ainda Estou Aqui’.

*folhapress