Boletim do domingo aponta quadro de estabilidade do papa Francisco

A assessoria de Imprensa do Vaticano publicou, na tarde deste domingo, um novo boletim com atualizações sobre o estado de saúde do papa Francisco: continua recebendo oxigênio, não tem febre.

Eis o boletim vespertino deste domingo:

“A condição clínica do Santo Padre permaneceu estável hoje; o Papa não precisou de ventilação mecânica não invasiva, mas apenas de oxigenoterapia de alto fluxo; ele está apirético.

Considerando a complexidade do quadro clínico, o prognóstico permanece reservado.

Esta manhã, o Santo Padre participou da Santa Missa com aqueles que estão cuidando dele durante esses dias de hospitalização, e depois alternou descanso e oração.”

Segundo informado, não resultam consequências diretas da crise isolada de broncospasmo de sexta-feira passada. Todavia, permanece o risco de criticidade e por isso o prognóstico permanece reservado”.

*Com informações da Ascom

Leia também:

‘Daqui a guerra parece ainda mais absurda’, diz Papa Francisco em mensagem do hospital