Papa Francisco tem noite tranquila, informa o Vaticano

O papa Francisco passou uma noite tranquila, informou o Vaticano neste sábado (1º). “A noite transcorreu tranquila. O papa está descansando”, indicou a Santa Sé em um breve comunicado.

O pontífice já está internado há duas semanas, e seu caso, que apresentou leve melhora nos últimos dias, ainda preocupa.

Na sexta-feira (28), Francisco havia passado por uma “crise respiratória isolada” que causou vômito. O pontífice recebeu “ventilação mecânica não invasiva” para ajudar na respiração, segundo disse um comunicado da Santa Sé. Ele não está intubado, mas respira com ajuda de uma máscara. O uso dela fez com que as trocas gasosas retornassem a níveis anteriores à crise. Foi a primeira vez que ele precisou de ventilação mecânica.

Segundo o boletim, Francisco teve “um episódio de vômito com aspiração e agravamento repentino da condição respiratória”, mas “permaneceu alerta e bem orientado”. Como nos dias anteriores, os médicos disseram que o “prognóstico permanente, portanto, ainda é reservado”, o que significa que sua condição de saúde continua com evolução incerta.

Francisco foi internado no dia 14 de fevereiro para tratar o que parecia uma bronquite. Nos dias anteriores, o pontífice vinha apresentando dificuldades para liderar celebrações da Igreja Católica, e chegou a pedir ajuda para terminar de ler discursos em duas ocasiões.

Quatro dias depois, ele recebeu diagnóstico de pneumonia bilateral, uma infecção grave que pode inflamar e causar cicatrizes em ambos os pulmões, dificultando a respiração. O Vaticano descreve o quadro infeccioso como complexo, causado por dois ou mais micro-organismos.

Trata-se da condição clínica mais complexa que Francisco enfrenta em seu papado. A atual internação é a mais longa desde que ele se tornou papa em 2013, superando o período de dez dias em 2021, quando se submeteu a uma cirurgia eletiva no intestino.

