Noticias que repercutem pelo Brasil nesta sexta-feira de carnaval

Acordo por emendas teve pressão de Dino sobre o Congresso, técnicos do Ibama recomendam veto para pesquisa de petróleo na Foz do Amazonas, Justiça dos EUA barra plano de Trump para demissão em massa e outras notícias do dia para começar esta sexta-feira (28).

STF

Dino pressionou Congresso por acordo ao citar mais de 80 inquéritos no STF sobre emendas. Número exato é desconhecido porque casos são sigilosos e estão sob relatoria de diferentes ministros.

STF 2

Moraes reage a post do governo Trump e diz que Brasil deixou de ser colônia em 1822. Ministro deu declaração em sessão do plenário do STF, quando também citou ONU e respeito a autodeterminação dos povos.

ITAMARATY

Itamaraty consultou Alexandre de Moraes antes de nota para rebater governo dos EUA.

GOVERNO LULA

Técnicos do Ibama recomendam rejeição de licença para pesquisar petróleo na Foz do Amazonas. Apesar do parecer técnico, decisão cabe ao presidente do órgão, Rodrigo Agostinho; instituto não comenta o assunto.

GOVERNO TRUMP

Justiça dos EUA proíbe demissões em massa do governo Trump. Magistrado da Califórnia atendeu pedido de sindicatos de funcionários públicos; iniciativa de Musk já demitiu milhares.

PESADELO AMERICANO

Pedidos de refúgio no México aumentam com Trump, e inclusão de imigrantes vira novo desafio. Pedir proteção na parte mexicana é opção para imigrantes depois que solicitações de asilo foram bloqueadas.

RECONSTRUÇÃO GAÚCHA

Desabrigados pela enchente em Porto Alegre enfrentam de fila a briga com vizinhos. Menos de 10% dos inscritos para compra assistida na capital assinaram contrato; terreno para habitação sofre resistência.

PETROBRAS

Petrobras acelera investimentos e acende alerta no mercado. Aumento nos aportes fez dividendos serem menores que o esperado; lucro anual da estatal caiu 70%.

PETROBRAS 2

Magda diz que queda no lucro foi provocada por ‘coisa que não é real’.

FILMES

Orçado em R$ 45 milhões, ‘Ainda Estou Aqui’ tem valor de campanha incalculável. Vendas internacionais antecipadas e participações em mais de 50 festivais e debates foram a principal estratégia para o Oscar.

OSCAR

New York Times aposta em vitória de Fernanda Torres no Oscar.

*folhapress