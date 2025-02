Presidentes da Câmara e do Senado se juntam para destravar emendas

Os presidentes da Câmara Federal (Hugo Motta, Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), estão “alinhados na costura para destravar todas as emendas parlamentares, conforme o jornal O Estado de São Paulo.

Ainda segundo a publicação, a ´dobradinha´ produziu um recado ao Supremo Tribunal Federal com a (recente) aprovação do projeto que resgata as emendas secretas por unanimidade no Senado.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

