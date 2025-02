Saiba o que rola de repercussão nesta quarta-feira pelo Brasil

Lula demite ministra e inicia reforma ministerial, Bolsonaro associa turma do STF a ‘câmara de gás’, Tarcísio diz que denúncia contra ex-presidente é ‘forçação de barra’ e outras notícias para começar esta quarta-feira (26).

GOVERNO LULA

Lula demite Nísia, confirma Padilha na Saúde e dá início a reforma ministerial. Ministro deixa Secretaria de Relações Institucionais para assumir cargo que já ocupou no governo Dilma.

STF

Bolsonaro associa turma do STF a ‘câmara de gás’ e diz que pode morrer na prisão. Em entrevista a Leo Dias, ex-presidente afirmou acreditar que, nas condições atuais, seria condenado.

GOVERNO TARCÍSIO

Tarcísio diz que denúncia da PGR contra Bolsonaro é ‘forçação de barra’ e ‘revanchismo’. Ex-presidente pode ser condenado a 43 anos de prisão se acusações forem confirmadas no STF.

GOVERNO LULA

Governo prevê liberar R$ 12 bi do FGTS com mudança no saque-aniversário. Pagamento a demitidos do saque-aniversário começará com valores até R$ 3.000.

PCC

Fintechs ligadas ao PCC são alvo de operação do Gaeco e da PF em SP; policial civil é preso. Operação Hydra mira as empresas 2GO Bank e Invbank, que teriam sido usadas para lavar dinheiro do crime; promotores cobram mais fiscalização de empresas.

PCC

Delegado-geral de Tarcísio palestrou para empresa suspeita de lavar dinheiro do PCC. OUTRO LADO: Presença visou compartilhar as experiências da Polícia Civil no combate aos delitos virtuais, diz a Secretaria da Segurança Pública.

CHILE

Chile decreta estado de emergência devido a apagão que deixou país no escuro. Governo atribui blecaute a falha no sistema elétrico; 14 das 16 regiões chilenas ficaram sem energia.

ALEMANHA

Partido de extrema direita alemão readmite deputados expulsos por falas nazistas. Um deles afirmou que nem todos os membros da SS eram criminosos, e o outro disse ser ‘rosto amigável do nazismo’.

VIOLÊNCIA

Moradores da região do Ibirapuera instalam placas com alerta sobre roubos. Celulares são os itens mais visados por ladrões; gestão Tarcísio diz que intensificou ações no local.

VATICANO

Papa Francisco tem mais uma noite tranquila, mas estado de saúde continua grave. Francisco chega ao 13º dia de internação no hospital Gemelli, de Roma, o período mais longo em que esteve hospitalizado no pontificado.

ESTADOS UNIDOS

Avião arremete para não colidir com jato que atravessava pista em Chicago. Aeronave comercial da Southwest Airlines abortou procedimento após erro de comunicação do piloto em solo.

VIAGEM

Argentinos foram quase 60% dos estrangeiros no Brasil em janeiro em meio a valorização do peso. Ao todo, 1,4 milhão de turistas entraram no país, maior registro em 55 anos.

*Folhapress