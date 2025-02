Duas marcas de azeite são consideradas impróprias para o consumo

As marcas de azeite Doma e Azapa foram desclassificadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, por fraude.

A análise foi feita pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária.

De acordo com os resultados, os produtos foram considerados desclassificados e impróprios para o consumo, o que levou ao recolhimento de quase 31 mil litros.

Entre as infrações está a presença de outros óleos vegetais na composição dos produtos.

O Ministério reforça que os consumidores que adquiriram essas marcas devem buscar a substituição, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, e que denúncias sobre a venda de produtos fraudulentos podem ser feitas por meio do canal oficial Fala.BR, indicando o local de compra.

Os estabelecimentos que mantiverem tais itens à venda poderão ser responsabilizados.

Essa operação integra uma série de ações do Ministério da Agricultura e Pecuária para combater fraudes no mercado de azeites, considerado o segundo produto alimentar mais fraudado no mundo.

*com informações da abr