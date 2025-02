Presidente afirma que mais de 90% dos beneficiários do Pé-de-Meia passaram de ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou, durante pronunciamento em rede nacional de televisão nesta segunda-feira (24), anúncios recentes dos programas Pé-de-Meia e Farmácia Popular e destacou que 90% de alunos beneficiários do programa educacional passaram de ano.

O primeiro pagamento do Pé-de-Meia para alunos que finalizaram o ensino médio começa nesta terça-feira (25). São depositados R$ 1.000 para os alunos que concluíram o ensino médio no final do ano passado e R$ 200 aos que fizeram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

O programa funciona como uma espécie de poupança, em que os estudantes recebem um incentivo financeiro se comprovarem matrícula, frequência e aprovação ao final do ano letivo.

“Tem direito ao valor quem passou de ano. Mas quem concluiu o ensino médio já pode sacar a partir desta terça-feira. E olha que legal: mais de 90% dos jovens que estão no programa passaram de ano.”

“Depois de dois anos de reconstrução de um país que estava destruído, estamos trabalhando muito para trazer prosperidade para todo o Brasil, principalmente para quem mais precisa. Seguimos ao lado de cada brasileiro e de cada brasileira: para levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima”, finalizou Lula.

Considerando as parcelas de incentivo (R$ 200 ao mês aos alunos que comprovam matrícula e frequência), os depósitos anuais e o adicional pela participação no Enem, os valores chegam a R$ 9.200 por estudante ao final do ensino médio.

São contemplados com o programa os estudantes cadastrados no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais).

Lula também destacou o Pé-de-Meia Licenciaturas, voltado aos alunos que obtiveram boas notas no Enem e que pretendem seguir a carreira de professor.

Ainda no anúncio, o presidente também lembrou que todos os 41 remédios e produtos do Farmácia Popular passariam a ser ofertados gratuitamente, anúncio feito pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, no último dia do Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas no início do mês, em Brasília.

Lula referiu-se aos dois programas como “uma dupla que não é sertaneja, mas que está mexendo com o Brasil”.

O pronunciamento na TV foi feito em meio a perspectivas de demissão de Nísia, conforme revelou a Folha de S.Paulo. Ela deve ser substituída pelo atual ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

*folhapress