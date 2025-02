Na TV: Lula planeja pronunciamentos a cada 15 dias

Sob orientação do novo chefe da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), Sidônio Palmeira, o presidente Lula (PT) fez nesta segunda-feira (24) um pronunciamento em rede nacional sobre duas apostas de seu mandato, os programas Farmácia Popular e o Pé-de-Meia.

A iniciativa acontece em um momento de crise de popularidade do governo Lula, que atingiu o menor índices dos três mandatos do petista.

Lula passará a fazer uma série de pronunciamentos curtos, a cada 15 dias, para dar visibilidade a ações do governo.

Durante reunião ministerial em janeiro, Sidônio já havia afirmado aos demais integrantes do governo que pretendia usar mais a imagem do presidente Lula. Desde então, o mandatário retomou e intensificou a sua rotina de viagens e também passou a dar mais entrevistas.

As ações de comunicação, no entanto, ganharam uma nova importância, após a popularidade do governo desabar. Pesquisa Datafolha divulgada há dez dias mostrou que a aprovação de Lula caiu em dois meses, de 35% para 24%, chegando a um patamar inédito para o petista em suas três passagens pelo Palácio do Planalto.

A reprovação também é recorde, passando de 34% a 41%. Acham o governo regular 32%, ante 29% em dezembro passado, quando o Datafolha havia feito sua mais recente pesquisa sobre o tema.

Em um momento de queda de popularidade, a intenção com o pronunciamento é enaltecer programas de governo, ainda que previamente anunciados. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, já anunciou, durante o Encontro Nacional de Prefeitos no início do mês, que o Farmácia Popular passaria a ofertar todos os medicamentos de graça.

Com isso, os dois itens que ainda tinham coparticipação, ou seja, o cidadão pagava uma parte do custo, foram incluídos na lista de itens gratuitos: a fralda geriátrica e a Dapagliflozina, medicamento para diabetes e para doenças cardiovasculares.

A apresentação de segunda-feira também inclui o Pé-de-Meia, ação do MEC (Ministério da Educação) de incentivo à permanência de alunos do Ensino Médio, cuja primeira parcela de 2025 começa a ser paga na terça-feira (25).

As aparições quinzenais atendem às sugestões de Sidônio para que o presidente seja o “motor” da comunicação do governo. A ideia é que a linguagem nos pronunciamentos seja mais sucinta, sem consumir tanto tempo do espectador.

Com os pronunciamentos, o governo quer que Lula fale diretamente com o eleitor, sem intermediários. Existe uma queixa do próprio presidente de que as medidas governamentais não têm chegado à população.

Depois do Carnaval, o governo deverá levar ao ar duas medidas a serem anunciadas nesta terça-feira: ampliação da autorização para saque do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e crédito consignado para trabalhadores com carteira assinada.

O governo vai anunciar a liberação do FGTS de quem foi demitido e não conseguiu acessar os recursos na rescisão por ter optado pelo saque-aniversário.

Presidentes de centrais sindicais foram convidados a viajar para Brasília para o anúncio da medida.

*folhapress