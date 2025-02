Saiba os assuntos que repercutem pelo Brasil neste domingo

Emendas Pix jogam 12% do investimento federal no escuro, Lula confirma a aliados mudança na Saúde, filme ‘O Último Azul’ conquista o Urso de Prata em Berlim e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (23).

Congresso Nacional

Emendas Pix jogam 12% do investimento federal no escuro. Apenas transportes e defesa tiveram mais do que os R$ 14,3 bi sem finalidade definida em 2023 e 2024.

Ataque à democracia

Evidências golpistas embasam denúncia contra Bolsonaro e estreitam margem para divergência. Minuta do golpe e ataque às urnas compõem pilar robusto em acusação da PGR, diferentemente de outras conclusões com espaço para controvérsia.

Saúde

Lula confirma a aliados ida de Padilha para vaga de Nísia na Saúde Presidente reafirmou em conversas no fim de semana nome apontado desde o início como favorito.

Cinema

Filme brasileiro ‘O Último Azul’ conquista o Urso de Prata no Festival de Berlim. Longa distópico levou a segunda maior láurea do evento, enquanto Urso de Ouro foi para o norueguês ‘Drommer’

Direitos humanos

‘Ainda Estou Aqui’ alavanca movimento de vítimas da ditadura, diz presidente de comissão. Procuradora Eugênia Gonzaga celebra efeito do filme sobre iniciativas do STF, reabertura de casos como o de JK e emendas para o colegiado.

Justiça

STF decide que Maria da Penha vale para casais homoafetivos, travestis e trans. Ministros avaliaram que houve ‘mora legislativa’ para reconhecer a aplicação, quando há demora em regulamentar uma norma constitucional.

Mundo

Trump muda tom e diz que não vai impor seu plano de assumir controle de Gaza. Proposta de Washington previa assumir controle do território e realocar mais de dois milhões de habitantes em países vizinhos.

Alemanha

Com Musk, EUA e imigração, extrema direita busca resultado histórico em eleição na Alemanha. Pleito parlamentar deve alçar onda populista a patamar inédito na Europa e aprofundar crise política no continente.

*folhapress