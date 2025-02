O novo boletim sobre a saúde do papa Francisco divulgado na tarde deste domingo (23) diz que ele não teve novas crises respiratórias, mas apresenta sinais de insuficiência renal. Pela manhã, o informe do Vaticano dizia que ele teve uma “noite tranquila” e descansou.

“As condições do Santo Padre continuam críticas; no entanto, desde ontem à noite, ele não apresentou novas crises respiratórias”, diz o comunicado. O texto também cita que ele “recebeu duas unidades de concentrado de hemácias” e teve aumento nos níveis de hemoglobina, a proteína responsável por transportar o sangue dos pulmões para o resto do corpo.

“Contudo, alguns exames de sangue indicam um início leve de insuficiência renal, que, por ora, está sob controle”, continua o informe, acrescentando que o pontífice está recebendo oxigênio por meio de cânulas nasais. “O Santo Padre segue alerta e bem orientado.”

Segundo a equipe médica, “a complexidade do quadro clínico e o tempo necessário para que as terapias medicamentosas apresentem alguma resposta tornam necessária a manutenção do prognóstico reservado”. Ou seja, os médicos seguem cautelosos, e a recuperação é incerta.

“Durante a manhã, no apartamento montado no 10º andar, [Francisco] participou da Santa Missa junto àqueles que cuidam dele durante este período de internação”, conclui o boletim.

O sábado (22) foi pior dia que o papa Francisco, 88, passou desde que foi internado no hospital Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro, há nove dias. A atualização matinal mantinha a linha do que havia sido revelado na véspera, concisa, limitada a dizer que “o papa repousou bem” —e só. Sem referências sobre “café da manhã sentado em poltrona”, por exemplo, como vinha sendo descrito nos dias anteriores.

Desde que entrou no hospital, a comunicação do Vaticano tem divulgado um boletim mais detalhado no fim do dia, no horário local, e uma nota breve pela manhã.

No boletim da noite de sábado, foi revelado que as condições do papa tinham se agravado diante de uma crise respiratória asmática, que exigiu a aplicação de oxigênio suplementar. Ele também precisou de transfusões de sangue porque os testes mostraram que ele tinha uma baixa contagem de plaquetas, associada a uma anemia.

O texto descreveu que, pela primeira vez, o prognóstico era reservado, confirmando que a evolução do estado de saúde do pontífice é imprevisível, como já havia indicado a equipe médica que trata do papa, em entrevista coletiva na sexta-feira (21). Na ocasião, disseram que o argentino não estava fora de perigo, mas que não corria, naquele momento, risco de morrer.

Afirmaram ainda que o papa é considerado um paciente bastante frágil pela idade, pela falta de mobilidade e devido à existência de doenças respiratórias crônicas.

Como anunciado, o Angelus, como é chamada a tradicional oração que o papa conduz ao vivo, da janela do Palácio Apostólico, na praça São Pedro, não foi guiado neste domingo nem por Francisco nem por um substituto, mas limitado à publicação de um texto online, como já havia ocorrido.

Neste domingo, na celebração do Jubileu dos Diáconos, evento dentro da programação do Jubileu da Igreja, a missa na Basílica de São Pedro foi conduzida pelo arcebispo Rino Fisichella.

O papa foi internado no dia 14 com sintomas de bronquite e, nos exames, foram comprovadas uma infecção polimicrobiana e uma pneumonia bilateral. O risco, afirmou o médico Sergio Alfieri, é que a infecção atinja a corrente sanguínea e leve a uma sepse, que é uma resposta inflamatória exacerbada do organismo a uma infecção.

MICHELE OLIVEIRA/Folhapress