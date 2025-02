Papa Francisco deve passar mais uma semana hospitalizado

O Papa Francisco teve uma noite tranquila na virada de sexta (21) para sábado (22). A informação foi compartilhada neste manhã pela sala de imprensa da Santa Sé.

Francisco trata de uma pneumonia no hospital Gemelli, em Roma, há mais de uma semana.

Em uma coletiva de imprensa realizada no fim desta sexta, os médicos Sergio Alfieri, chefe da equipa que cuida do Papa, e Luigi Carbone, vice-diretor do serviço de saúde do Vaticano, falaram durante cerca de quarenta minutos a uma sala cheia de jornalistas sobre a saúde do pontífice.

A dupla disse acreditar que o Papa ficaria hospitalizado pelo menos durante toda a próxima semana, e que o Papa Francisco não está “em perigo de morte”, mas também não está totalmente “fora de perigo”.

Alfieri enfatizou que o Papa não está conectado a um ventilador, embora ainda tenha dificuldades para respirar e, consequentemente, mantenha seus movimentos físicos limitados.

No entanto, disse o médico, o Francisco está sentado numa cadeira, trabalhando e brincando como sempre. Alfieri disse que quando um dos médicos cumprimentou o Papa dizendo “olá, Santo Padre”, ele respondeu com “olá, Santo Filho”.

Questionados por um jornalista sobre qual o maior temor da equipe médica, os profissionais observaram que existe o risco de germes no trato respiratório do Papa, que podem entrar na sua corrente sanguínea causando sepse.

Alfieri disse, no entanto, que estava confiante de que o Papa Francisco deixaria o hospital em algum momento e regressaria ao Vaticano – com a condição de que, quando o fizer, os seus problemas respiratórios cronicos permanecerão.

