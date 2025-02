Nas últimas horas, papa Francisco necessitou de transfusão de sangue

O papa Francisco passou por uma crise respiratória prolongada durante a manhã deste sábado (22) e está pior do que ontem, de acordo com novo boletim sobre seu estado de saúde.

O Vaticano afirmou também que médicos tiveram que administrar um alto fluxo de oxigênio por causa de sua crise respiratória e que transfusões de sangue foram necessárias porque testes mostraram que ele tinha uma baixa contagem de plaquetas, associada à anemia.

“O Santo Padre continua alerta e passou o dia em uma poltrona, embora esteja pior do que ontem. No momento, o prognóstico permanece reservado”, afirmou o Vaticano. Médicos seguem cautelosos com a evolução do quadro, sem traçar perspectivas sobre a possibilidade de recuperação, que é incerta.

“O estado do Santo Padre continua sendo crítico, e o papa não está fora de perigo”, diz o comunicado sobre a saúde do pontífice.

De acordo com o informe anterior, divulgado pela Santa Sé na manhã deste sábado, o papa havia tido uma noite tranquila. No entanto, diferentemente dos últimos dois dias, não foi mencionado se ele havia tomado café da manhã.

O líder da Igreja Católica está internado no hospital Gemelli, em Roma, desde o último dia 14 em decorrência de pneumonia bilateral (nos dois pulmões).

O Vaticano também confirmou neste sábado que o papa não conduzirá a tradicional oração do Angelus no domingo (23) —será a primeira vez que ele se ausenta do evento dominical por duas semanas consecutivas. A oração, segundo a Santa Sé, será publicada em vez de lida por um substituto.

Em uma entrevista coletiva realizada na sexta-feira (21), os médicos Sergio Alfieri, chefe da equipe que cuida do papa, e Luigi Carbone, vice-diretor do serviço de saúde do Vaticano, falaram durante cerca de quarenta minutos a uma sala cheia de jornalistas sobre a saúde do pontífice.

A dupla disse acreditar que Jorge Mario Bergoglio, 88, ficaria hospitalizado pelo menos durante toda a próxima semana, e que ele não está “em perigo de morte”, mas também não está totalmente “fora de perigo”.

Alfieri enfatizou que o papa não está conectado a um respirador, embora ainda tenha dificuldades para respirar e, consequentemente, mantenha seus movimentos físicos limitados.

No entanto, disse o médico, Francisco está sentado numa cadeira, trabalhando e brincando como sempre. Alfieri disse que quando um dos médicos cumprimentou o pontífice dizendo “olá, santo padre”, ele respondeu com “olá, santo filho”.

O principal risco, segundo Alfieri, é que ele venha a ter uma condição de sepse —resposta inflamatória exacerbada do organismo a uma infecção— caso os germes que estão nas vias respiratórias caiam na corrente sanguínea. Isso não aconteceu, diz, mas ainda é um risco, mesmo com a terapia farmacológica em curso.

Os médicos esclareceram que os boletins médicos que têm sido divulgados diariamente são redigidos por eles e são a síntese de todas as avaliações de especialistas. Em seguida, “de acordo com o Santo Padre” eles liberam “a notícia ao mundo”. “O papa sempre quis que disséssemos a verdade”, afirmaram.

Francisco foi hospitalizado em decorrência de uma bronquite e, na terça-feira (18), o Vaticano anunciou que ele sofria de uma pneumonia bilateral. Trata-se de uma infecção grave que torna a respiração mais difícil e pode inflamar e cicatrizar ambos os pulmões. O anúncio reacendeu a preocupação com a saúde do líder da Igreja Católica, que teve o lobo pulmonar direito removido quando jovem.

Na quarta-feira (19), porém, a Santa Sé indicou que “os exames de sangue, analisados pela equipe médica, mostram uma leve melhora”, em particular em relação aos indicadores de inflamação. No mesmo dia, seus colaboradores mais próximos e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, visitaram-no.

Apesar do diagnóstico, funcionários do Vaticano afirmam que o papa continua se mantendo informado e tentando trabalhar —lendo e assinando documentos, escrevendo e conversando com seus colaboradores.

*Folhapress