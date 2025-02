Leitura rápida: fatos que repercutem pelo Brasil neste sábado

Justiça Eleitoral de SP condena Marçal, Moraes manda suspender plataforma Rumble no Brasil e outras notícias para começar este sábado (22).

ELEIÇÕES 2024

Justiça Eleitoral condena Marçal e o declara inelegível por 8 anos. Decisão é de primeira instância e cabe recurso; candidato cobrou para gravar vídeos a candidatos de direita.

STF

Moraes manda suspender Rumble no Brasil em meio a embates com plataforma. Ministro cita descumprimento de decisões judiciais; plataforma e empresa de Trump entraram com ação contra magistrado do STF nos EUA.

DELAÇÃO PREMIADA

Ameaça de Moraes a Cid abre brecha para contestar delação que implicou Bolsonaro. Conduta levou a uma nova linha de apoios e críticas em relação à atuação do ministro do STF.

ATAQUE À DEMOCRACIA

Bolsonaro diz que exagerou ao falar ‘caguei’ para prisão: ‘A verdade vem nesses momentos’. Ao justificar fala da véspera, ex-presidente diz que de vez em quando dá ‘coice’ para mostrar que ‘somos de carne e osso’.

GOVERNO LULA

Lula deve chamar Nísia para conversa na terça e dar início à reforma ministerial. ‘De vez em quando, a gente erra, mas na maioria das vezes a gente acerta, quando a gente escolhe um ministro de qualidade’, disse o presidente nesta sexta.

CONGRESSO NACIONAL

Governo vai abrir crédito extraordinário de R$ 4 bi para cobrir Plano Safra, diz Haddad. Ministro cobrou celeridade na aprovação do Orçamento de 2025 no Congresso Nacional.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Novo coronavírus é descoberto em morcego na China. Especialistas, no entanto, descartam risco de pandemia por enquanto.

