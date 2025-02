Fatos que repercutem nesta sexta-feira pelo Brasil

PGR deixa de fora falas de Cid que contrastam com acusação contra Bolsonaro, Lula diz que vai substituir Nísia na Saúde e outras notícias para começar esta sexta-feira (21).

DELAÇÃO PREMIADA

PGR omitiu falas de Mauro Cid que contrastam com denúncia contra Bolsonaro. Procuradoria, por outro lado, enfatizou pontos da delação do tenente-coronel que incriminam ex-presidente.

SENADO

Oposição ignora sinal de Alcolumbre sobre anistia do 8/1 e mantém mobilização. Governistas avaliam que senador ‘colocou a bola no chão’ e deixou claro que projeto não está na ordem do dia.

GOVERNO LULA

Lula decide substituir Nísia, e Padilha é o favorito para a Saúde. Gestão da ministra é alvo de queixas de integrantes do Congresso, do Planalto e do presidente; pasta afirma que compromissos estão mantidos.

PLANO SAFRA

Governo suspende linhas subsidiadas de crédito do Plano Safra por falta de recursos. Suspensão, motivada por aumento da taxa Selic, deve valer até a aprovação da LOA (Lei Orçamentária Anual).

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Hamas faz desfile e entrega corpos de mãe, bebê e criança da família Bibas, sequestrados no 7/10. Em vídeo, Netanyahu diz que Israel está ‘furioso com os monstros’ da facção terrorista pela maneira como caixões das vítimas foram expostos.

VATICANO

Internação do papa Francisco completa uma semana com série de interrogações. Notas do Vaticano indicam melhora no quadro, mas não há imagens do pontífice e nunca se falou tanto em novo conclave.

ARGENTINA

Milei abre maior banco da Argentina ao capital privado. Decreto ocorre após privatização do banco ter sido rejeitada pelo Congresso.

ITAMARATY

EUA têm déficit comercial estável com mundo e China na última década. Para especialistas, tarifas de Trump são estratégia para ‘ameaçar, negociar e cantar vitória’.

PETROBRAS

Campanha por home office na Petrobras tem músicas de protesto e meme sobre violência no Rio. Estatal diz que ajustes visam aprimorar integração das equipes e contribuir para a agilidade na entrega de resultados.

CARNAVAL

Princesa Leonor, da Espanha, curte festa de pré-Carnaval no Pelourinho antes de deixar Salvador. Filha do rei Felipe 6º e da rainha Letizia estava acompanhada de aspirantes do Navio Escola Juan Sebastián de Elcano.

CELEBRIDADES

Whindersson Nunes se interna em clínica psiquiátrica. Humorista, que já sofreu com depressão, está tratando questões de saúde mental, diz empresário.

*Folhapress