Resumo dos fatos que repercutem nesta quinta-feira pelo Brasil

Procuradoria-Geral da República turbina acusação contra Bolsonaro, o que explica calorão no Brasil e outras notícias para começar esta quinta-feira (20).

MINISTÉRIO PÚBLICO

PGR turbina acusação contra Bolsonaro com conclusões que nem mesmo a PF bancou. Investigação mostra clara articulação golpista no final de 2022, mas alguns pontos seguem com frágil comprovação.

STF

Cid mudou versão sobre trama em audiência na qual Moraes ameaçou prendê-lo. ‘Vamos começar de forma bem direta, o que caracteriza o meu estilo’, disse Moraes em audiência no final de novembro.

ELEIÇÕES 2026

Nikolas diz ver Tarcísio como nome mais forte da direita para 2026 sem Bolsonaro. Deputado, porém, afirma que governador de SP enfrentará resistências e que TSE pode reverter inelegibilidade de ex-presidente.

CLIMA

‘Panela de pressão’ atmosférica explica calorão em parte do Brasil. Especialistas dizem que fenômeno forma tampa de ar quente sobre cidades que amplifica os efeitos da radiação solar do verão.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Hamas entrega corpos dos mais jovens reféns de Gaza levados de Israel. Netanyahu enfrenta críticas da extrema-direita por acordo de cessar-fogo, mas público em grande parte apoia.

MERCADO

Lucro da Vale cai 21% em 2024, para R$ 31,6 bi, e empresa corta projeção de investimentos. Empresa anuncia dividendos de R$ 9,1 bilhões e novo programa de recompra de ações.

COTIDIANO

Pitbull é vetado em voo de Maceió a São Paulo, onde faria exames. Tutora diz ter gasto R$ 4.000 com passagem e R$ 9.000 com procedimento agendado; Latam obtém liminar para barrar transporte.

COTIDIANO

Aluno tenta participar de formatura com suástica pintada no rosto e universidade proíbe.

OUTRO LADO: segundo Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estudante afirmou que o desenho era uma representação hindu, mas ele removeu o símbolo após a advertência.

TÊNIS

Tenista chora e interrompe jogo ao ver stalker na arquibancada. Emma Raducanu reconhece homem que a havia abordado no dia anterior em Dubai e organização o retira da arquibancada.

*Folhapress