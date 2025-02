Fatos que repercutem pelo Brasil nesta quarta-feira

STF prevê julgar Bolsonaro neste ano, EUA sugerem fim de sanções contra Moscou pela guerra e outras notícias para começar esta quarta-feira (19).

STF

STF prevê julgar Bolsonaro neste ano para evitar calendário eleitoral de 2026. Ex-presidente será julgado pela Primeira Turma do Supremo; advogados apostam que processo será mais demorado que o previsto.

GOVERNO TARCÍSIO

Tarcísio avisa aliados que aceita disputar Planalto em 2026 se Bolsonaro quiser. Governador sinaliza, porém, preferir reeleição; escolha de seu nome para Presidência tem obstáculos.

ARGENTINA

Criador da $Libra afirma em mensagens que controlava governo de Milei com pagamentos, dizem sites. Diálogos obtidos por La Nacion e CoinDesk mostram Hayden Davis dizendo que fazia transferências à irmã do presidente; Casa Rosada não se pronunciou.

CLIMA

Temporal mais forte deixa 275 mil imóveis sem energia na Grande SP nesta terça (18). Defesa Civil precisa enviar dois alertas severos de tempestade para a capital paulista.

MUNDO

Papa tem noite tranquila e toma café da manhã nesta quarta (19). Pontífice argentino, de 88 anos, tem pneumonia nos dois pulmões.

GOVERNO TRUMP

Trump chama Musk de líder e troca afagos com bilionário em entrevista na Fox News. Presidente e dono do X discutem início do governo em emissora simpática a republicano; ‘é como entrevistar irmãos’, diz âncora.

GUERRA DA UCRÂNIA

EUA sugerem fim de sanções à Rússia devido à Guerra da Ucrânia. Negociações entre potências começam em Riad sem presença da Europa ou de Kiev.

VIOLÊNCIA

Derrite diz que polícia prendeu chefe de quadrilha envolvida na morte do ciclista Vitor Medrado. Mulher, apelidada de Mainha do Crime, cooptaria assaltantes para crimes em bairros ricos de SP, afirma secretário.

POLÍCIA

Polícia apura desaparecimento de jornalista britânica em São Paulo. Charlotte Alice Peet, 32, teria dito a uma amiga que estava a caminho do RJ.

CELEBRIDADES

Sou mais uma na luta pelo corpo real, diz Paolla Oliveira, prestes a se despedir do cargo de rainha. Atriz afirma que pretende se posicionar sempre sobre os temas femininos.

*Folhapress