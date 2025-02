“A noite transcorreu tranquila” para o Papa Francisco, internado desde o último dia 14 de fevereiro no Hospital Gemelli, após exames confirmarem que o Santo Padre sofre de uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias. A informação foi dada pelo porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, aos inúmeros jornalistas reunidos na Sala de Imprensa da Santa Sé.

Repouso absoluto

“O Papa dormiu, ao acordar tomou café da manhã e se dedicou à leitura de alguns jornais, como faz regularmente”, disse Bruni, explicando que, no final da tarde, serão divulgadas novas informações médicas. No momento, o Pontífice respira autonomamente, conforme informado na Sala de Imprensa, e segue a recomendação de “repouso absoluto”, prescrita pela equipe médica que o acompanha há quatro dias. Por essa razão, o Papa não conduziu a oração do Ângelus no último domingo.

Mudanças na agenda

Até o momento, não há informações sobre o próximo domingo ou outras alterações na agenda papal. A única informação divulgada nesta manhã é que os compromissos de sábado, 22 de fevereiro, foram cancelados. Já para a Missa prevista no domingo, 23 de fevereiro, às 9h, na Basílica de São Pedro, em ocasião do Jubileu dos diáconos, o Papa Francisco delegou a Dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização.

Ligações para Gaza

No entanto, como também confirmado por um comunicado divulgado na noite de ontem, o Papa continua seguindo a terapia prescrita pelos médicos. Francisco segue telefonando para a Paróquia da Sagrada Família em Gaza, como confirmou o pároco, padre Gabriel Romanelli, que relatou uma nova videochamada do Pontífice, na qual sua voz soava “forte e clara”.

Desenhos e mensagens das crianças

Além disso, Francisco tem recebido centenas de mensagens com votos de pronta recuperação, além de desenhos e bilhetes. Alguns deles foram enviados por crianças internadas no Hospital Gemelli, especialmente aquelas do setor de oncologia, localizado no mesmo décimo andar onde o Papa está. Nessas ocasiões anteriores em que esteve internado no hospital, Francisco nunca deixou de visitar essas crianças.

*Informações do Vatican News