Saiba o que está repercutindo pelo Brasil neste domingo

Gastos da Defesa, centrão descarta sair do governo, onda de calor altera eventos no Rio e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (16).

Política

Defesa investe mais e gasta menos com pessoal, mas distorção persiste. Apesar da mudança nos gastos militares sob Lula, despesa com ativos e inativos ainda é alta e investimentos são baixos em comparação com outros países; ministério não comenta.

Política

Centrão descarta sair do governo, mas pressiona Lula após queda na avaliação. Datafolha mostrou popularidade em queda; há risco de aliados perderem interesse por pastas, avaliam parlamentares.

Política

Bolsonaristas e trumpistas somam forças e fabricam escândalo contra Lula e Biden. Sem provas, aliados dizem que agência dos EUA interferiu na eleição de 2022 e dão pontapé em cooperação internacional da direita.

Mercado

Governo prepara regulamentação para contornar ‘apagão de seguros’ e garantir entrega de obras. Tema foi discutido em reunião com Fazenda e Hugo Motta e visa enfrentar cenário de projetos inacabados.

Mercado

Preço do ovo dispara no atacado e preocupa supermercados. Consumidor busca substituir carnes para gastar menos; Quaresma é período de aumento nas vendas.

Mundo

Hamas liberta mais três reféns israelenses após cessar-fogo quase colapsar. Israel começa a soltar prisioneiros palestinos, como parte de acordo; sexta troca de cativos no ano ocorre dias depois de grupo terrorista acusar Tel Aviv de violar trégua.

Cotidiano

Calor no RJ muda horário de clássico do futebol, cancela ensaio de escola de samba e faz prefeitura emitir alerta. Temperatura pode chegar a até 41°C neste domingo (16), segundo Inmet, com chance de máxima recorde no ano.

Mercado

Quem é Nelson Wilians, advogado de poderosos que mostra rotina de luxo nas redes. Vindo de pequena cidade do PR, hoje ostenta helicóptero com iniciais e jato de R$ 157 mi, dá festas para 3.000 convidados e diz comandar mais de mil advogados.

Saúde

Icesp é o hospital público que atende tumores mais avançados no estado de SP. Instituição atuou na criação de novos protocolos para que pacientes suspeitos de câncer tenham mais rapidez no diagnóstico e tratamento.

Esporte

Fonseca se torna brasileiro mais jovem em final de ATP e vira número 1 do Brasil. Brasileiro de 18 anos vence sérvio Laslo Djere e encara argentino na decisão, neste domingo (16).

F5

Globo escala Maria Beltrão para apresentar o Oscar e agora decisão gera críticas. As reações nas redes ao anúncio da apresentadora, desde 2006 na função, estão ligadas ao envolvimento de seu pai, Hélio Beltrão, com a ditadura militar brasileira.

