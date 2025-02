Papa segue em recuperação: “Uma boa noite de sono”

O Papa Francisco dormiu bem, “uma boa noite de sono”, tomou o café da manhã e leu os jornais, como de costume, e continua sua terapia.

Essas são as atualizações que o porta-voz vaticano, Matteo Bruni, ofereceu aos jornalistas presentes na Sala de Imprensa da Santa Sé sobre a condição do Papa, que está internado desde a última sexta-feira no Hospital Policlínico Gemelli para tratar uma infecção das vias respiratórias.

Já no sábado uma nota oficial da Sala de Imprensa informava sobre a melhora do estado geral de saúde de Francisco, que não apresentou nenhum episódio febril, e de alguns valores atestados por exames laboratoriais.