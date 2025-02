Saiba o que repercute pelo Brasil nesta quinta-feira

Governo decide reabrir caso do acidente que matou Juscelino Kubitschek, Musk defende impeachment de juízes que vão contra Trump e outras notícias para começar esta quinta-feira (13).

POLÍTICA

Laudo faz governo Lula retomar caso nebuloso da morte de JK. Comissão analisará apuração sobre acidente em 1976; perícia pedida por Ministério Público difere de conclusão de 2014.

GOVERNO LULA

Lula ataca Ibama, irrita órgão e servidores falam em pressão política para licença na Foz do Amazonas. Fala do presidente sobre ‘lenga-lenga’ para autorizar pesquisa na margem equatorial gera onda de insatisfação no instituto e no Ministério do Meio Ambiente, testando blindagem de Marina Silva.

DITADURA MILITAR

Revisão da Lei da Anistia tem 3 frentes no STF, e militares veem revanchismo. Ministro da Defesa questiona objetivo e diz que Forças Armadas fazem ponderações.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Relator de liberdade de expressão da OEA é pressionado no Brasil e pede serenidade. Pedro Vaca fala em espaço para conversa em meio a pressões de organizações da sociedade civil e políticos bolsonaristas.

ECONOMIA

Governo é alertado sobre possíveis medidas de Trump contra o etanol. Washington se queixa de barreiras que Brasil impõe para a entrada do combustível americano, fabricado a partir do milho.

RIO DE JANEIRO

Incêndio destrói fábrica de fantasias do Império Serrano no RJ e deixa feridos. Vinte e um trabalhadores foram resgatados; nove pessoas estão em estado grave.

GOVERNO TRUMP

Trump fala em partilha da Ucrânia e vai se encontrar com Putin. Sob pressão de Moscou, americano fala com russo e ucraniano, muda discurso e rejeita adesão de Kiev à Otan.

GOVERNO TRUMP

Musk fala em impeachment de juízes que vão contra Trump, e Casa Branca os acusa de abuso de poder. Decretos de presidente americano, em iniciativa para expandir seu poder, vem sendo derrubados na Justiça.

VIOLÊNCIA

Tiroteio fecha avenida Brasil e Linha Vermelha, no Rio; helicóptero da PM é atingido. Quatro pessoas ficaram feridas no confronto entre policiais e criminosos; ação visa prender traficante Peixão.

VIOLÊNCIA

Pastor diz que matou menina de 13 anos na Grande BH após ter levado um tapa. Homem confessou assassinato e levou policiais ao corpo de adolescente, que estava desaparecida desde domingo (9).

AEROPORTOS

Acidentes de aviões com carros, escadas e pontes mais que dobram em aeroportos. No Rio, um Boeing da Gol se chocou contra um veículo de apoio na pista do Galeão durante procedimento de decolagem; concessionárias afirmam que dão treinamentos.

