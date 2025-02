Aécio Neves garante que o PSDB não será “incorporado”

O ´sobrevivente´ Aécio Neves (MG) declarou que “não há possibilidade de o PSDB ser incorporado por outro partido”, como tem sido comentado pela mídia ao longo das últimas semanas.

“Porque isso significaria a extinção de um partido que tem um projeto para o Brasil. Essa conversa inclusive nem deveria existir. Não estamos em busca de fundo eleitoral nem cargos em governos”, ponderou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo.

Ainda conforme Aécio, “estamos, sim, discutindo com outras forças políticas que se disponham, como nós, a construir um projeto alternativo para o País longe do que representam o lulopetismo e o bolsonarismo, uma união de forças que pode resultar na ampliação da nossa federação ou até mesmo numa fusão onde o programa e os objetivos do PSDB sejam preservados e até mesmo fortalecidos”.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/a-oposicao-trincou-em-campina-grande/