Prefeito do Rio reúne ministros do Supremo e ex-réus em jantar

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ofereceu um jantar com comensais impensáveis à mesma mesa, não faz muito tempo: ministros do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso (presidente); ministros Luís Felipe Salomão e João Otávio de Noronha (Superior Tribunal de Justiça); e os donos do grupo JBS – irmãos Wesley e Joesley Batista.

*tópicos da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quarta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/paraiba-nas-entrelinhas/