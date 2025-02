Polícia Federal realiza busca e investiga ameaças contra o presidente Lula

A Polícia Federal investiga ameaças feitas contra o presidente Lula (PT) em uma rede social.

O suspeito teria ameaçado cometer um atentado contra o petista durante a visita que ele fará a Belém nesta quinta-feira (13).

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão, além da imposição de medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de aproximação do investigado a locais onde a autoridade estiver presente. O nome dele não foi divulgado.

De acordo com a PF, que deflagrou operação para apurar o caso, o suspeito fez postagens em redes sociais contendo ameaças de atentado durante a viagem oficial.

“Diante da gravidade dos fatos, a PF representou junto à Justiça Federal no Pará por medidas judiciais contra o suspeito”, diz nota da corporação.

Ele foi ouvido e submetido à colocação da tornozeleira eletrônica. As investigações seguem em andamento para esclarecer detalhes do caso.

*MARIANA BRASIL/folhapress