Notícias que repercutem pelo país nesta quarta-feira

Trump dá poderes a Musk e prepara plano de demissões no governo dos EUA, Israel promete retomar guerra em Gaza se Hamas não soltar reféns e outras notícias para começar esta quarta-feira (12).

GOVERNO TRUMP

Trump assina decreto preparando demissões em massa do governo dos EUA. Texto coloca bilionário Elon Musk à frente do plano; dono do X diz ao lado de presidente que país vai falir sem cortes de gastos.

CONGRESSO NACIONAL

Senado planeja votar reforma que afrouxa fiscalização de partidos e altera regras de pesquisas. Projeto aprovado pela Câmara em 2021 revoga leis atuais e institui um único código eleitoral.

GOVERNO LULA

Presidência paga ao menos R$ 24 mil em diárias para Janja levar quatro assessores a Roma. Primeira-dama foi designada para representar o Brasil em reunião do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola na Itália; assessoria não respondeu a questionamentos sobre despesas.

VIOLÊNCIA

Disputa por terra onde Dorothy foi morta há 20 anos mantém rastro de ameaça, pressão e exílio. Invasões por madeireiros e grileiros pressionam agricultores; Incra diz que dois assentamentos são definitivos.

CONGRESSO NACINOAL

Filho de Lira ganha cargo em AL aos 18 anos e é preparado para suceder pai na política. Álvaro Lins Pereira de Lira, o Alvinho, ocupa cargo de gestor administrativo em Barra de São Miguel, com salário de R$ 8.000.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Israel promete retomar guerra em Gaza se Hamas não soltar reféns. Gabinete diz apoiar ultimato de Trump ao grupo terrorista; pressão aumenta com morte de cativo idoso.

CARREFOUR

Franceses propõem fechar capital do Carrefour Brasil; ações disparam 10%. Península Participações, fundada por Abilio Diniz, pretende converter ações para papeis do grupo francês.

INFLAÇÃO

Com bônus de Itaipu, inflação desacelera para 0,16% em janeiro. IPCA tem a menor marca para o mês desde o início do Plano Real.

ELEIÇÕES 2026

Marçal descarta ser vice de Gusttavo Lima: ‘Sou cabeça de chapa’. Presidente do PRTB havia lançado a ideia de uma chapa do cantor com o influenciador para 2026.

RECEITA FEDERAL

Receita Federal fará leilão de veículos a partir de R$ 2.800. Propostas podem ser apresentadas entre os dias 17 e 24 de fevereiro; veja como participar.

*Folhapress