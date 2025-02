Manchetes dos principais jornais nacionais nesta quarta-feira

A União (PB)

CARNAVAL MAIS TRANQUILO

Drones serão usados no plano de segurança dos foliões de JP

Folha de S.Paulo

Trump cita compra de aço chinês para justificar taxa; indústria reage

O Estado de S. Paulo

STF vai reavaliar alcance da Lei de Anistia, que perdoou crimes na ditadura

Valor Econômico (SP)

Países da América Latina perdem espaço entre maiores saldos comerciais do Brasil

O Globo (RJ)

Brasil evita ‘guerra comercial’ e tentará negociar tarifa do aço

O Dia (RJ)

Criminosos usam caminhão da Comlurb como barricada

Correio Braziliense

Brasil adota cautela na guerra comercial de Trump

Estado de Minas

ALERTA NO AR

Brasil registra um acidente aéreo a cada dois dias em 2025

Zero Hora (RS)

Liminar cai e aulas no Estado voltam amanhã

Diário de Pernambuco

Pernambuco tem previsão de onda de calor a partir de hoje

Jornal do Commercio (PE)

Brasil atinge sua pior posição no ranking de corrupção

A Tarde (BA)

SALVADOR-ITAPARICA

TCE aprova contrato de R$ 10,4 bi para a construção da ponte

Diário do Nordeste (CE)

Ceará deve perder mais de R$ 600 milhões com taxa do aço