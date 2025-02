Um avião da Gol que faria o trajeto entre o Rio de Janeiro e Fortaleza bateu em um carro da administradora do aeroporto RIOgaleão durante a decolagem, na noite desta terça-feira (11), por volta das 22h.

O carro de manutenção estava na pista no momento do acidente e a decolagem do voo G3 1674 foi interrompida. Segundo a Gol, todos os passageiros e tripulantes desembarcaram sem ferimentos e foram atendidos pela companhia.

“Não há feridos e os passageiros já foram desembarcados. O aeroporto continua operando normalmente para pousos e decolagens”, diz nota do RIOgaleão.

Um dos passageiros do avião, o procurador do Estado do Ceará Átilla de Oliveira, registrou o momento do acidente e relatou o susto. “Sensação de que nasci de novo”, disse.

Bombeiros do aeroporto jogaram substância anti-inflamante e água para evitar um princípio de incêndio no local.

Um voo extra para Fortaleza foi disponibilizado para quem optou por seguir viagem. Os passageiros que decidiram ficar no Rio de Janeiro receberam assistência para acomodação, transporte e alimentação.

“Tripulação e equipe seguiram os procedimentos e agiram rapidamente para garantir a segurança dos passageiros”, diz nota da companhia aérea. “A Gol reforça que a segurança é o seu valor número 1 e está à disposição para colaborar integralmente com o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) nas investigações do ocorrido.”

Na manhã de segunda-feira (10), passageiros de uma aeronave turboélice Aero Commander 690 também levaram um susto em Sorocaba, no interior de São Paulo. O avião precisou fazer um pouso de barriga no aeroporto da cidade.

Apesar de ter o trem de pouso baixado, o equipamento não travou e o piloto veio preparado para o pouso de barriga, que acabou acontecendo.

O piloto e os passageiros conseguiram sair ilesos e com segurança da aeronave. O voo era procedente de Mandaguaçu, Paraná, e a pista de Sorocaba havia sido liberada próximo das 11h15.

*Folhapress