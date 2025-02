Deputada do PSB está cotada para assumir ministério

A deputada federal por São Paulo, Tabata Amaral (PSB), está em vias de virar ministra da Ciência e Tecnologia no Governo Lula.

A parlamentar tem um ´advogado´ com prestígio em elevação: João Campos, prefeito do Recife (PE) – que deverá ser eleito em abril próximo o novo presidente nacional do PSB -, seu namorado.

O citado Ministério é ocupado por Luciana Santos, dirigente nacional do Partido Comunista do Brasil, que poderá ser remanejada para o Ministério das Mulheres.

O PSB tem uma bancada na Câmara Federal com 15 deputados; o PCdoB tem apenas seis.

*notícia da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta segunda-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/ainda-estamos-aqui-paraiba/