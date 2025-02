Assuntos que repercutem pelo Brasil neste domingo; leitura rápida

Ganho salarial de servidor do Judiciário ultrapassa reajuste do funcionalismo, Equador tem hoje o terceiro pleito em quatro anos para presidente e outras notícias do dia na Folha neste domingo (9).

Economia

Ganho acima da inflação no Judiciário extrapola várias vezes o do funcionalismo. Nas esferas federal e estadual, alta chegou a 130% e 213%, ante 45% no conjunto dos servidores.

Estados Unidos

Tenho a guarda de 20 crianças, diz pastor que acolhe imigrantes brasileiros. Rufo Souza vai à Justiça dos EUA a pedido de pais com temor de serem deportados que querem garantir segurança de filhos.

Mercado de trabalho

Produtividade no Brasil trava e se distancia da registrada em países com menor carga de trabalho. Baixo desempenho é apontado como entrave para reduzir jornada; para analista, país pode dar salto a partir da indústria.

Cotidiano

Plano hidroviário prevê R$ 8 bi e até 30 anos para mudar uso da água em SP. Com publicação prevista até a metade do ano, projeto municipal quer estimular transporte de passageiros e de cargas.

América Latina

Equador tem 3ª eleição para presidente em 4 anos imerso em violência e apagões. Daniel Noboa, eleito para mandato-tampão, é favorito, com Luisa González, herdeira de Rafael Correa, em segundo.

Futebol americano

NFL faz aceno a Trump em primeiro Super Bowl desde sua volta à presidência. Liga tira mensagem sobre racismo de seu gramado e recebe presidente para Chiefs x Eagles neste domingo (9).

Política

Esquerda mira nacional-populismo de Bolsonaro com marketing do boné. Governo Lula tenta expor contradição da direita bolsonarista, enquanto acadêmicos e ativistas discutem aposta no populismo de esquerda.

A TV do Futuro

Como a novela ‘Beleza Fatal’ sacode o mercado, em crise que vai da Globo ao México. Gênero maior da teledramaturgia ganha investimento de estrangeiros, que miram no streaming o público que deixa TV.

Governo Lula

Pressão sobre Haddad põe em dúvida capital político do ministro para 2026. Integrantes do governo reconhecem que projeto eleitoral do titular da Fazenda à Presidência estaria inviabilizado, bem como candidatura a governador.

Televisão

Rodrigo Bocardi: amigos e advogados discordam sobre silêncio em saída da Globo. Pessoas próximas ao apresentador tentam convencê-lo a falar abertamente em entrevistas sobre motivos de demissão da emissora.

Tony Roberts (1939 – 2025)

Morre Tony Roberts, estrela da Broadway e parceiro de cena de Woody Allen, aos 85. Ator foi indicado ao Tony Awards e contracenou com o diretor em ‘Sonhos de um Sedutor’ e ‘Noivo Neurótico, Noiva Nervosa’.

Transporte público

Ônibus elétrico desgovernado atinge veículo, derruba árvore e acerta casa em SP. Coletivo estava parado sem passageiros no ponto de partida, na zona sul, quando desceu uma rua.

Filmes

‘Ainda Estou Aqui’ é eleito o melhor filme ibero-americano no Goya, o ‘Oscar’ espanhol. Filme que concorre ao Oscar foi o primeiro brasileiro a disputar e a vencer categoria da maior láurea do cinema espanhol.

