Ministro informa que haverá reajuste para o programa Bolsa Família

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, informou que está em discussão uma mudança no valor do Bolsa Família.

Ele invocou como justificativa o aumento “brusco” do preço dos alimentos do fim do ano passado para cá.

“Vamos tomar uma decisão dialogando com o presidente (Lula), porque isso repercute”, enfatizou o ministro.

*Informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

