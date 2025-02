Manchetes dos principais jornais nacionais neste sábado

A União (PB)

EM FEVEREIRO

Empreender PB contempla 138 microemprendedores de JP

Folha de S.Paulo

Motta afirma que 8/1 não foi golpista e critica penas do STF

O Estado de S. Paulo

Motta diz que 8/1 não foi tentativa de golpe e que penas são ‘severas’

O Globo (RJ)

Dólar alto e mais voos puxam ciclo de investimentos em hotéis e turismo

O Dia (RJ)

Paes vai pedir a Lula que Rio se torne capital honorária do País

Correio Braziliense

Escolas do DF entram na era do celular com moderação

Estado de Minas

Risco ao nosso maior patrimônio

Jornal do Commercio (PE)

Com inflação dos alimentos, cesta básica já custa até 60% do salário mínimo

A Tarde (BA)

Ansiedade cresce 179% na população entre 10 e 14 anos

Diário do Nordeste (CE)

Brasileiros chegam algemados e acorrentados

Zero Hora (RS)

Queda de avião mata dois gaúchos em São Paulo

Diário de Pernambuco

Substituições são saídas para driblar a alta dos alimentos