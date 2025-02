Leitura rápida: fatos que repercutem pelo Brasil neste sábado

Gasolina sobe mais que esperado após alta de ICMS, Hugo Motta irrita governo ao desvincular 8/1 de tentativa de golpe e outras notícias do dia para começar este sábado (08).

COMBUSTÍVEIS

Gasolina sobe mais que esperado após alta de ICMS e atinge maior valor sob Lula

Combustível ficou R$ 0,15 por litro mais caro nesta semana, chegando à média de R$ 6,35; diesel subiu R$ 0,26 por litro

STF

PF faz nova investida e tenta tirar de Kassio parte de investigação sobre emendas. Movimento atípico ocorre dias após corporação tentar enviar relatoria para Flávio Dino, sem sucesso.

BANCO CENTRAL

Haddad diz que BC precisa de ‘sabedoria’ para inibir alta de preços sem jogar país em recessão. Juros podem ser ‘remédio’ para controlar inflação, mas devem ser usados ‘na dose certa’, diz ministro.

CONGRESSO NACIONAL

Aliados de Lula criticam Hugo Motta por desvincular 8/1 de tentativa de golpe. Governistas citam investigações e refutam ideia de anistia ser votada na Câmara.

GOVERNO LULA

Ala do governo defende Tabata em ministério, mas há entraves no PT e no PSB. Deputada é cotada para assumir Ciência e Tecnologia no lugar de Luciana Santos, que iria para Mulheres.

FORÇAS ARMADAS

Comandante do Exército visita Braga Netto em cela no RJ. Visita a militares presos é praxe do chefe da Força; general aliado de Bolsonaro está há mais de 50 dias preso.

ESTADOS UNIDOS

Lei permite que Trump invada Holanda se TPI agir contra os EUA. Legislação de 2002 autoriza uso da força para libertar americanos ou aliados em caso de prisão em Haia.

ESTADOS UNIDOS

Brasileiros deportados dos EUA falam em alívio de voltar e celebram acolhida. Segundo voo do novo mandato de Trump com brasileiros removidos chegou ao aeroporto de Confins nesta sexta (7).

CELEBRIDADES

Adriane Galisteu é internada em São Paulo após viagem à Europa. Apresentadora passa por cirurgia de emergência e segue no hospital.

IRÃ

Mulher protesta nua em cima de carro da polícia em rua do Irã. Imagens mostram manifestante gritando com policiais enquanto outros motoristas buzinam; iranianas estão sujeitas a rígidas regras de vestimenta.

CARNAVAL

Embaixada dos EUA faz cartilha para americanos não caírem em golpes no Carnaval. Evitar andar sozinho, manter as janelas do carro fechadas e não aceitar bebidas de estranhos estão entre pontos destacados.

X

X de Elon Musk é investigado na França por suposto algoritmo tendencioso. Caso será conduzido por mesma unidade de crimes cibernéticos que investigou e prendeu fundador do Telegram em 2024

FILME

‘Ainda Estou Aqui’ perde Critics Choice Awards para o filme francês ‘Emília Peréz’. Longa protagonizado por Fernanda Torres é derrotado em termômetro do Oscar, onde está indicado em três categorias.

MENTE

Alimentação pode afetar bem-estar emocional e até piorar crises de ansiedade. Consumo excessivo de cafeína, açúcar refinado e alimentos ultraprocessados deve ser evitado em momentos de crise.

