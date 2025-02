Saiba alguns fatos que repercutem pelo Brasil nesta sexta-feira

Lula diz que brasileiros devem evitar alimentos caros e oposição reage, emendas pagas por Tarcísio alimentam ONGs sem transparência em SP, Panamá cancela acordo da Nova Rota da Seda com a China e outras notícias para começar esta sexta-feira (7).

GOVERNO LULA

Lula vira alvo da oposição após dizer que brasileiros devem evitar alimentos caros. ‘Se você vai num supermercado em Salvador e desconfia que tal produto está caro, você não compra’, disse o presidente em entrevista.

POLÍTICA

STF teria que ir contra precedente para mudança na Ficha Limpa não beneficiar Bolsonaro. No passado Supremo decidiu que valia retroatividade; aspecto só não seria discutido se antes corte declarasse eventual nova lei inconstitucional.

EMENDA PARLAMENTAR

Emendas pagas por Tarcísio alimentam ONGs sem transparência em SP. Longe da mira de Dino, entidades não divulgam como gastam verbas indicadas por deputados estaduais.

TRAGÉDIA DE BRUMADINHO

Bombeiros localizam fragmentos de possível vítima de tragédia de Brumadinho. Corporação identificou fêmur com prótese e porção de couro cabeludo, que passarão por perícia; desastre com barragem em MG fez seis anos.

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

Israel é país que mais recebeu ajuda militar dos EUA desde o pós-guerra. Washington enviou US$ 308 bilhões para Tel Aviv desde 1948; aliança entre os dois países é mutuamente vantajosa.

GOVERNO TRUMP

Juiz barra por tempo indeterminado decreto de Trump sobre cidadania: ‘Ignora Estado de Direito’. Republicano havia assinado ordem para retirar cidadania de americanos filhos de imigrantes; medida é inconstitucional.

CHINA

Panamá cancela acordo econômico da Nova Rota da Seda com a China. Mudança ocorre após pressão dos EUA para reduzir influência chinesa no Canal do Panamá.

ELEIÇÕES 2026

Gusttavo Lima é cortejado por partidos nanicos e enfrenta hesitação de siglas maiores. Dirigentes de União Brasil, PL e PP preferem cantor como opção ao Senado, não à Presidência..

PELÉ

Projeto na Câmara de Três Corações pede retirada de homenagens a Pelé na cidade. Vereador apresenta proposta de mudança de nomes de estádio, ginásio e avenida.

HOSPITAL

Médico é acusado de estuprar paciente dentro do hospital A.C. Camargo. OUTRO LADO: defesa afirma que homem é inocente; instituição diz que profissional não faz mais parte do corpo clínico.

*Folhapress