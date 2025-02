China impõe tarifas sobre importações dos EUA em resposta a Trump, brasileiros nos EUA usam apps para escapar de deportação, STF e Congresso mantêm desconfianças mesmo pregando harmonia e outras notícias para começar esta terça-feira (4).

GOVERNO TRUMP

China retalia com tarifas sobre produtos dos EUA após Trump impor novas taxas. Medida renova guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

GOVERNO TRUMP

Brasileiros recorrem a apps para escapar de batidas de serviços de imigração nos EUA. Migrantes usam plataformas como Padlet para alertar sobre presença de agentes do governo em determinadas áreas.

CONGRESSO NACIONAL

Lula chama Hugo e Alcolumbre de amigos e promete ouvir Congresso antes de mandar projetos. Presidentes da Câmara e do Senado falam em ajudar o governo e pregam harmonia entre Poderes.

CONGRESSO NACIONAL

STF e Congresso pregam harmonia e relação franca, mas mantêm desconfianças. Barroso, Alcolumbre e Hugo Motta reforçam troca de recados, e embate sobre emendas ronda relação entre Poderes.

GOVERNO LULA

Mucio decide permanecer no comando da Defesa após apelo de Lula. Presidente afirmou a ministro, que relatou desejo de deixar cargo, que clima entre militares segue instável.

PESQUISA ELEITORAL

Lula bate Tarcísio, Gusttavo Lima, Eduardo Bolsonaro e Marçal em simulações de 2026. Cantor sertanejo é o que apresenta menor desvantagem em um eventual segundo turno, de 41% a 35%, segundo pesquisa.

TECNOLOGIA

OpenAI lança resposta à chinesa DeepSeek com uma IA ‘leve’ e outra superpotente. Modelo que exige menos processamento está disponível gratuitamente, assim como concorrente chinês.

CHUVA

Nunes atrasa em quase um ano e meio obra de drenagem na zona leste de SP. Construção do pôlder na região do Jardim Pantanal foi anunciada em 2023; gestão não comenta demora e diz que retirou 36 toneladas de detritos de córregos no ano passado.

DITADURA

Viúva de desaparecido na ditadura remete a Rubens Paiva com espera de décadas. Elza Miranda tinha quatro filhos pequenos quando marido sumiu, e busca e ativismo marcam sua trajetória.

TELEVISÃO

Globo veta ida de jornalistas à festa da vitória de Hugo Motta após caso de Rodrigo Bocardi. Repórteres políticos não foram autorizados a irem para celebração da vitória do presidente da Câmara dos Deputados no sábado (1º).

TURISMO

Viagem solo bate recorde de buscas no Google. Interesse cresceu após a pandemia, alcançando o nível mais alto desde o início da série histórica do Trends, em 2004.

*Folhapress