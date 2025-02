Justiça determinou inclusão de quase 200 mil pessoas no BPC

Mais de 182 mil pessoas foram incluídas, no ano passado, para o recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC), devido a decisões judiciais.

No total, conforme reportagem do ´Estadão´, houve o acréscimo em 2024 de 779 mil pessoas no BPC.

O benefício custou à Previdência Social – considerando os 6 milhões de recebedores – mais de R$ 91 bilhões.

