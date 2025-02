Leitura rápida: veja os fatos que repercutem pelo Brasil neste domingo

Hugo Motta e Davi Alcolumbre se elegem para presidentes da Câmara e do Senado, Trump oficializa tarifas contra Canadá, México e China, alagamento na marginal Tietê persiste por horas após chuva e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (2).

Congresso Nacional

Hugo Motta e Alcolumbre confirmam favoritismo e se elegem com folga para Câmara e Senado. Eleição para presidentes da Câmara e do Senado tem discursos em defesa de prerrogativas parlamentares.

EUA

Trump oficializa tarifas contra Canadá, México e China e prevê cláusula anti-retaliação. Impostos vão até 25% sobre parceiros comerciais.

Clima

Alagamento na marginal Tietê persiste horas após chuva, e Governo de SP culpa prefeitura por drenagem

Várias cidades do estado enfrentaram caos neste sábado com enchentes e deslizamentos.

Violência

Pinheiros tem morte, arrastão e furtos em meio a recorde de roubos. Em 2024, foram 3.569 queixas de assaltos registradas na região da zona oeste de SP; OUTRO LADO: gestão Tarcísio fala que polícia atua na prisão de criminosos.

Cotidiano

Rota do tráfico, Amazônia Legal tem crescimento de 40% na apreensão de drogas. Especialistas apontam crescimento da circulação de entorpecentes na região e intensificação da atuação policial como fatores.

Política

PGR pede condenação de Zambelli e hacker da Vaza Jato em ação no STF. Procuradoria diz que deputada comandou ataques e elaborou falso mandado de prisão contra Moraes; defesa nega ilícito.

Drogas

Poppers, a ‘droga do amor’, sai do quarto e ganha as noites de São Paulo. Substância proibida pela Anvisa pode gerar problemas cardiovasculares e respiratórios e perda de controle.

Livros

Oswald de Andrade surge assustador em biografia escrita por Lira Neto. ‘Mau Selvagem’ mostra genialidade do autor modernista, sua vocação para a polêmica e casos que manteve com adolescentes.

Tênis

Brasileiros atacam franceses nas redes após polêmica na Davis. Decisões do juiz influem em derrota de Thiago Wild; França abre 2 a 0 no confronto.

Estados Unidos

Avião médico cai na Filadélfia e mata seis pessoas a bordo e uma no solo.

Mercado

Bukele construiu paraíso fiscal de criptomoedas, mas bitcoin não pegou em El Salvador.

*folhapress