Leitura rápida: fatos que repercutem pelo Brasil neste sábado

Senado e Câmara elegem novos presidentes, dívida bruta do Brasil atinge 76,1% do PIB em 2024, avião com seis pessoas cai sobre casas nos EUA e outras notícias para começar este sábado (1º).

CONGRESSO NACIONAL

Senado e Câmara renovam comando empoderados e em clima de ‘já ganhou’. Congresso sedimenta fortalecimento iniciado há dez anos; Alcolumbre e Motta encontram cenário de duplo favoritismo que não ocorre desde 2003.

POLÍTICA

Lula se reúne com bancada do PT e diz que ‘acabou paz e amor’ com bolsonarista. Presidente afirmou que aliados de Jair Bolsonaro (PL) trabalham apenas com fake news e, por essa razão, não se pode deixar que falem sozinhos.

BANCO CENTRAL

Dívida bruta do Brasil sobe e fecha 2024 em 76,1% do PIB, mostra BC. Patamar só não foi mais alto porque houve recuo em dezembro, puxado por venda recorde de dólares.

JUSTIÇA ELEITORAL

Zambelli cassada reforça precedente eleitoral sobre fake news e põe deputada na dependência do TSE.

Decisão da corte paulista segue entendimento sobre desinformação contra urnas; efeito da condenação fica suspenso até julgamento de recurso.

GOVERNO TRUMP

EUA implementarão tarifas sobre México, Canadá e China a partir deste sábado (1º). Trump ameaçou incluir União Europeia e disse que tarifas vão tornar os EUA ‘muito ricos e muito fortes’.

ESTADOS UNIDOS

Avião com seis pessoas cai sobre casas, explode e causa incêndio nos EUA. Imprensa americana fala em vários mortos; aeronave caiu em área residencial da cidade da Filadélfia.

MUNDO

Venezuela libera seis americanos após reunião entre Maduro e enviado de Trump. Encontro é parte de movimento para reconstruir relação institucional entre países.

COP30

Indígenas exigem copresidência da COP30 para assegurar direitos ambientais. Entidades defendem demarcação de terras como medida de conservação dos biomas; OUTRO LADO: governo diz que busca dar protagonismo aos povos tradicionais na conferência em Belém.

CLIMA

Moradores de SP recebem alerta severo para tempestade nesta sexta (31). Pela segunda vez, a Defesa Civil enviou o alerta para a capital paulista.

OSCAR

Na rusga de Fernanda Torres e ‘Emilia Pérez’, quem ganha é a briga (e Demi Moore). Trabalhos controversos e opiniões pregressas das artistas forjam uma das campanhas mais intensas do Oscar.

FUTEBOL

Neymar ganha a 10 de Pelé, é abraçado pela torcida na chuva e promete ousadia. Craque retorna ao Santos, recebe carinho dos torcedores na Vila Belmiro e diz viver dia especial na vida.

VIOLÊNCIA

Motorista de aplicativo que agrediu idosa em Copacabana é identificado pela polícia. Chute nas costas ocorreu após discussão sobre farelos de biscoito no veículo; Uber baniu o condutor da plataforma.

*folhapress