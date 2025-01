Um jato comercial da American Airlines colidiu na noite desta quarta-feira (29) com um helicóptero militar sobre o rio Potomac, numa região próxima do Aeroporto Ronald Reagan, a 6 km do centro de Washington, capital dos Estados Unidos.

Segundo a companhia aérea, havia 60 passageiros e quatro tripulantes na aeronave. O helicóptero é um modelo Sikorsky H-60 Black Hawk, usado pelas Forças Armadas americanas. O Exército informou que havia três soldados a bordo.

Autoridades não confirmam se houve mortes. A CBS News afirmou, citando policiais sob anonimato, que pelo menos 18 corpos foram recuperados, enquanto a NBC disse que mais de 30 corpos foram encontrados, segundo pessoas envolvidas nas operações de busca.

De acordo com a Agência Federal dos Estados Unidos, o acidente ocorreu por volta das 21h dos EUA (23h de Brasília). O avião operado pela American Airlines voou de Wichita, no estado de Kansas, e estava prestes a pousar no aeroporto Ronald Reagan.

O caso é investigado pelas autoridades americanas. Ainda não há informações oficiais sobre vítimas.

O chefe do Corpo de Bombeiros de Washington, John Donelly, afirmou em entrevista coletiva que cerca de 300 pessoas trabalhavam no resgate de vítimas na madrugada desta quinta-feira (30). Diversos barcos e helicópteros foram deslocados para auxiliar nas buscas.

Donelly e outras autoridades informaram que as condições da operação eram complicadas, devido às baixas temperaturas na água, ao vento e à escuridão. “O foco agora na água é resgatar pessoas”, afirmou a prefeita de Washington, Muriel Bowser, na madrugada.

O Aeroporto Ronald Reagan ficará fechado ao menos até às 11h (13h de Brasília) desta quinta.

Cerca de duas horas após o acidente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi informado sobre o acidente e disse estar acompanhando a situação. “Fui totalmente informado sobre o terrível acidente que acabou de ocorrer no Aeroporto Nacional Reagan. Que Deus abençoe suas almas. Agradeço pelo trabalho incrível realizado por nossos socorristas. Estou acompanhando a situação e fornecerei mais detalhes à medida que surgirem”, disse Trump num pronunciamento divulgado pela Casa Branca.

Depois, o presidente comentou novamente o caso em mensagem na sua rede, a Truth Social, e questionou o motivo do acidente. “O avião estava em uma linha de aproximação perfeita e rotineira para o aeroporto. O helicóptero estava indo diretamente em direção ao avião por um período prolongado. É uma noite clara, as luzes do avião estavam brilhando intensamente. Por que o helicóptero não subiu ou desceu, ou virou?”, escreveu.

“Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se eles viram o avião? Esta é uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada”, seguiu Trump.

O vice-presidente, J. D. Vance, também se manifestou. “Por favor, façam uma oração por todos os envolvidos na colisão aérea perto do aeroporto Reagan esta noite. Estamos acompanhando a situação, mas por enquanto, vamos torcer pelo melhor.”

“Estamos cientes dos relatos de que o voo 5342, operado pela PSA, com serviço de Wichita, Kansas, para o Aeroporto Nacional Washington Reagan esteve envolvido em um incidente. Forneceremos informações à medida que estiverem disponíveis”, disse a American Airlines no X.

Entre as 64 pessoas no avião havia diversos patinadores artísticos, assim como parentes e treinadores deles. Eles voltavam de uma competição em Wichita. O grupo incluía os campeões Ievgenia Chichkova e Vadim Naumov, reportou a imprensa russa. O Kremlin lamentou as mortes dos russos, mas afirmou que não havia planos de o presidente Vladimir Putin conversar com Trump sobre o incidente por ora.

*JULIA CHAIB/Folhapress