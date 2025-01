Leitura rápida: fatos que repercutem hoje pelo Brasil

Brasil sem política de acolhimento para deportados, DeepSeek repete mantras e censura do Partido Comunista Chinês, número de estudantes trans de SP aumenta em 369% e outras notícias para começar esta quarta-feira (29).

GOVERNO LULA

Brasil não tem política de acolhimento para pessoas deportadas. País recebeu mais de 7.100 expulsos dos EUA em quatro anos; governo agora corre para pensar em novos programas na área.

DITADURA MILITAR

Governo Lula prepara pedido de desculpas do Estado à família de Rubens Paiva e mais 413 desaparecidos. Cerimônia será feita junto com entrega de certidão de óbito retificada do ex-deputado, morto pela ditadura militar.

LGBTQIA+

Estudantes transexuais na rede estadual de SP aumentam 369% em 5 anos. Levantamento também observou crescimento em outros estados do país, na esteira de norma que autorizou o uso de nome social no ensino básico.

GOVERNO LULA

Arrecadação tem alta real de 9,62% em 2024 e fecha ano em patamar recorde. Receitas do governo somaram R$ 2,65 trilhões no ano passado, maior da série iniciada em 1995.

GOVERNO LULA

Governo vê risco no Senado em segunda metade do mandato. Aliados do presidente defendem volta ao Congresso de senadores que viraram ministros.

CONGRESSO NACIONAL

Ministério Público mira emendas Pix em 400 cidades e apura corrupção. Procedimento atinge verbas conhecidas por baixa transparência; inquérito foi aberto em SP.

GOVERNO MILEI.

Argentina diz querer ampliar controle na fronteira com Brasil, mas não fala com governo Lula. Ministra de Milei aborda o tema, sem dar detalhes, em meio a polêmica por construção de cerca na fronteira com a Bolívia.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

DeepSeek repete mantras e censura do Partido Comunista Chinês. Ferramenta adota ‘valores socialistas’ como lei manda, e aumentou autocontrole no 1º dia,

GUERRA DA UCRÂNIA

Relógio do Juízo Final chega ao pior nível da história. Risco nuclear, guerras, mudança climática e IA levam ponteiro a 89 segundos do fim simbólico.

AMBIENTE

Ibama identifica e multa envolvidos em morte de onça-parda no Piauí. Mulher que aparece em vídeo atirando contra o animal, pai e irmã foram penalizados por órgão ambiental; OUTRO LADO: família afirma que disparos tinham apenas intenção de afugentar o felino.

FUTEBOL

Anunciado pelo Santos, Neymar volta no tempo para provar valor em preto e branco. Craque já não é ‘filé de borboleta’, como era em 2009, mas se vê novamente na tentativa de superar desconfianças na Vila.

INTERNET

Mãe que tornou filha famosa em meme diz se sentir culpada: ‘As pessoas eram malucas’. Chloe tem 14 anos hoje, mas print ‘desconfiado’ dela criança continua a circular nas redes.

