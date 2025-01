Veja os fatos que repercutem pelo Brasil nesta terça-feira

IA chinesa provoca queda das ações de empresas de tecnologia, governo discute novo projeto para plataformas digitais, manobra em voo da United Airlines deixa feridos na Nigéria e outras notícias para começar esta terça-feira (28).

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Empresas de tecnologia perdem mais de US$ 1 tri em valor de mercado após anúncio de IA chinesa. Só a Nvidia chegou a ter redução de quase US$ 600 bilhões; app de startup asiática é mais barato que modelos atuais.

INTERNET

Governo Lula discute novo projeto para redes com regras de remoção de conteúdo. Ministérios estudam texto sobre plataformas digitais na esteira de decisão da Meta.

DELAÇÃO PREMIADA

Não há elementos para indiciar todos os citados na delação de Mauro Cid, diz chefe da PF. Andrei Rodrigues critica ‘Powerpoint’ na Lava Jato e diz que inquérito sobre bolsonarismo é isento.

CONGRESSO NACIONAL

Ex-juiz líder de oposição em reduto de Hugo Motta diz que ele só ascendeu por berço de ouro. Derrotado nas duas últimas eleições para prefeito por pai do favorito à presidência da Câmara, oposicionista critica empreguismo de rival.

ECONOMIA

Mercado projeta juros em dois dígitos até o fim do mandato de Galípolo no BC. Para 2028, último ano da gestão do presidente indicado por Lula, expectativa é de Selic em 10%.

PARTIDO REPUBLICANO

Trump repete que Brasil está em grupo de países que cobram muita tarifa e querem mal aos EUA. Presidente republicano defendeu ampliar taxas a estrangeiros para favorecer mercado interno.

GOVERNO TRUMP

Cortes de Trump suspendem as ações de agência da ONU para migrantes no Brasil. Anúncios despertam preocupações em programas como a Operação Acolhida, que fala em ‘desafios significativos’.

ÁFRICA

38 pessoas ficam feridas após manobra brusca em voo da United Airlines. Companhia não deu detalhes sobre o incidente; autoridades americanas investigam caso, que aconteceu em voo da Nigéria para os EUA.

FILMES

Fernanda Torres pede desculpas por esquete com blackface no Fantástico. Atriz fez papel de empregada doméstica negra em ‘Sexo Oposto’, de 2008, e trecho voltou a circular nas redes sociais.

EDUCAÇÃO

Escolas de SP perderam 35% da carga horária das aulas de ciências humanas. Área inclui disciplinas de história, geografia, sociologia e filosofia; governo Tarcísio diz que prioriza matemática e português.

COTIDIANO

Ataque de piranhas em represa no interior de SP deixa seis feridos. Caso ocorreu no último fim de semana na cidade de Itirapina; prefeitura diz que toma providências para garantir segurança dos banhistas.

FUTEBOL

Neymar rescinde com o Al Hilal e fica livre para assinar com o Santos. Clube supera obstáculos e trata de questões burocráticas para confirmar o retorno do craque.

*Folhapress