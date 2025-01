Fatos que repercutem neste domingo pelo Brasil

Obras abandonadas de reduto de Hugo Motta, brasileiros deportados dos EUA, nova regra para concessões e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (26).

Política

Obras de emendas de Hugo Motta em seu reduto estão abandonadas. Projetos em Patos (PB), município comandado pelo pai do provável novo presidente da Câmara dos Deputados, estão há anos sem conclusão; político e família não comentam.

Mundo

Governo Lula aciona a Força Aérea para fazer transporte de deportados vindos dos EUA a BH. Lewandowski comunicou ao presidente ‘flagrante desrespeito’ a direitos de 88 brasileiros a bordo, que estavam algemados.

Mundo

Avião da Força Aérea com deportados dos EUA pousa em aeroporto de BH

Mundo

Brasil escapa da mira de Trump em primeiras ações de comércio, mas brechas preocupam. Primeiras ações anunciadas são genéricas e abrem lacunas que podem atingir o país no futuro, apontam interlocutores do governo

Lula/Mercado

Mudança em lei de concessões vai prever reequilíbrio imediato de contrato e regras para receitas extras. Modernização do regime, que inclui PPPs, está na lista de medidas de Haddad para o biênio 2025-2026; relator defende ‘contrato vivo’.

Educação

Veto a celular em escolas no Rio demandou ‘desmame’ de telas e convencimento de pais. Prefeitura diz que medida, implantada há um ano, melhorou desempenho e interação, mas alunos ainda tentam burlar regra.

Esporte

São Paulo vira sobre o Corinthians e é campeão da Copinha pela quinta vez. Partida, que terminou em 3 a 2, foi a primeira oficial disputada no Pacaembu desde o início das reformas.

Cotidiano

Guerra de caixinhas de som se perpetua no litoral de SP apesar de proibição. Prefeituras afirmam que realizam fiscalização nas praias e orientam moradores a denunciar uso dos aparelhos.

Ambiente

Limpeza de rio contaminado em tragédia de Brumadinho pode levar até 741 anos. Vale diz que conduz ações para remoção de rejeitos no Paraopeba; rompimento de barragem de mineradora matou 270 pessoas.

Cotidiano

Vídeo capta momento em que avião é atingido por raio em Guarulhos; voo atrasou 6,5 horas. Aeronaves modernas são projetadas para enfrentar descargas elétricas.

Equilíbrio

Saiba quais são os principais cuidados que devem ser tomados com a saúde íntima no calor do verão. Shorts jeans, tão comuns na época, podem não ser a melhor opção para usar, afirmam especialistas.

Ciência

Mães amamentavam os filhos até os 5 anos em áreas rurais do Império Romano. Nas grandes cidades, prazo era bem mais curto, seguindo manuais médicos da Antiguidade.

Celebridades

Carolina Dieckmann conta que teve casa invadida por macacos: ‘Quebraram tudo’. O imóvel da atriz está localizado no bairro de São Conrado e é cercado por muitas árvores e áreas de mata.

Ilustrada

Novo anexo da Sala São Paulo inaugura com vocação para instrumental e MPB. Estação CCR das Artes foi concebida para usos artísticos variados e tem capacidade para até 543 pessoas na plateia.

